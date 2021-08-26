Бензин АИ-92 в Липецке подорожал за неделю на 17 копеек

Липецкстат предоставил официальные данные, как изменились цены на бензина в Липецке за прошедшую неделю, с 16 по 23 августа. По информации статистиков, в среднем автомобильное топливо на 23 августа стоило 47,57 рублей за литр бензина. Это на 0.3% или на 16 копеек больше, чем за неделю до того – на 16 августа.

Отдельно по маркам наиболее заметно, на 17 копеек, подорожал АИ-92 – с 45,75 до 45,92 рублей за литр (0,4 %). АИ-95 – с 49,65 до 49,78 за литр (0,3%), дизельное топливо – с 47,95 до 48,02 рубля за литр (0,2 %). Стоимость АИ-98 в Липецке за неделю не изменилась и осталась 57,45 рублей за литр.

В целом по России бензин с начала года подорожал на 5,17% – это данные Росстата в середине августа. При этом рост цен на топливо в России обогнал инфляцию, которая на тот момент составляла 4,49%.