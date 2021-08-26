В пятницу в Липецк отключат свет и холодную воду

В пятницу, 27 августа, в некоторых районах Липецка отключат свет и воду. С 2 часов дня до 5 вечера электроснабжение приостановят по адресам: улицы 60 лет СССР, 24, 28, 30; Стаханова, 19, 21, 23, 27, 29а.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улицы Ковалева, 99, 99б, 101, 101/1, 101/а; Римского-Корсакова, 2а, 8/б, 6/е, 8а, 10а, 10б, владение 4в; Космонавтов, 14, 14/2, 16/1, 20а, 20/2, 16а, 20/3; Гагарина, 67/1.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам 30 лет Октября, 2, 6, 8; Гагарина, 8, 10; 4-ой Пятилетки, 5-8; Шкатова, 23, 25; Кротевича, 1, 3, 5, 9а; Горняцкая, 1-4, 6. Также воду отключат в частном секторе: улицы 30 лет Октября, Щорса, Кротевича, Чайковского, 2-я Гранитная, проезд Федора Лузана.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.