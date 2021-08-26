Остановочные павильоны Липецка приводят к единому стилю

В Липецке преображаются остановочные павильоны Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке обновляют остановочные комплексы. Работы делают за счет собственников торговых точек, расположенных в них. Так, начали преображать объекты на привокзальной площади. В районе дома №497А по улице Гагарина подрядчик обустроил навес и начал обшивать фасады конструкции металлокассетами серого цвета. Ему еще предстоит заменить остекление, смонтировать новые лавочки и озеленить территорию.

На противоположной стороне дороги демонтировали старый комплекс. Сейчас специалисты укладывают плитку, которая сочетается с уже существующим покрытием. Здесь появятся два павильона из прозрачного закаленного стекла.

На площади Революции остановочный павильон почти готов. Фасад оформили в натуральном камне и штукатурке охрового цвета, крышу облицевали композитными панелями. Появились лавочки и урны. В настоящее время работники отделывают объект изнутри.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, единый облик обретут еще 3 павильона - на остановках в районе дома №20 по улице Терешковой, №32 и №18/1 по улице Космонавтов. Работы завершатся в сентябре.