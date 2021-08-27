За сутки в Липецкой области от коронавируса умерли 10 человек

За прошедшие сутки, 26 августа, в Липецкой области скончались 10 человек больных коронавирусом. Также за день в регионе выявили 217 новых случаев COVID-19. Выздоровели при этом 83 человека.

Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в Липецкой области заболели 46019 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составляет 4039.0 случая на 100 000 населения.

В области продолжается вакцинация населения. Сделать прививку можно в ближайшем медучреждении, а также в передвижных пунктах, которые работают в торговых центрах. Вопросы касательно вакцинации можно задавать по телефону горячей линии – 8 800 450 48 48.