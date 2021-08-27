В Липецке расследуют два случая смерти детей из-за возможной врачебной ошибки

В Липецке расследуют два случая смерти младенцев Фото: Лия МУРАДЬЯН

Накануне в Липецке руководитель СУ СК России Евгений Шаповалов и прокурор области Геннадий Анисимов провели совместную встречу с гражданами.

Одной из обратившихся стала женщина, чей ребенок погиб во время родов. Мать уверена, что врачи плохо обследовали ее во время беременности и не оказали нужную помощь во время родов, что привело к гибели плода в утробе. Дело возбудили по части 1 статьи 238 УК – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Для расследования, сотрудники СК начали свою экспертизу, допросили персонал и изъяли медицинские документы. В областном управлении здравоохранения прошли служебные проверки.

Еще обо одной смерти новорожденного младенца сообщила жительница Долгоруковского района. Ее дочь умерла спустя 10 дней после родов. Мать так же винит в смерти ребенка медработников. В данном случае дело возбудили по части 2 статьи 109 УК – причинение смерти по неосторожности.