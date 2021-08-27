Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 августа 2021 16:28

На линейку 1 сентября в Липецке выйдут только 1 и 11 классы

Все мероприятия будут проходить только на открытом воздухе
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Родителей пустят на школьную линейку

Родителей пустят на школьную линейку

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Ограничения по коронавирусу внесут изменения в празднование Дня знаний в Липецке. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на торжественную линейку 1 сентября в Липецке выйдут только первоклассники и ученики 11 классов. Для остальных детей пройдут классные часы в кабинетах. Все праздничные мероприятия будут проходить только на открытом воздухе. Родителей все же пустят на школьные линейки, но только в масках и с соблюдением социальной дистанции.

Сейчас, с 27 по 31 августа, в школах проходят редварительные с родительские собрания, где педагоги рассказывают об изменениях в период пандемии – несколько входов в школу, рассадка детей в столовой, дезинфекция и прочее. Кстати, в этом учебном году все школы открываются очно, без онлайн уроков.