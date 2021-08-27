На линейку 1 сентября в Липецке выйдут только 1 и 11 классы

Родителей пустят на школьную линейку Фото: Лия МУРАДЬЯН

Ограничения по коронавирусу внесут изменения в празднование Дня знаний в Липецке. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на торжественную линейку 1 сентября в Липецке выйдут только первоклассники и ученики 11 классов. Для остальных детей пройдут классные часы в кабинетах. Все праздничные мероприятия будут проходить только на открытом воздухе. Родителей все же пустят на школьные линейки, но только в масках и с соблюдением социальной дистанции.

Сейчас, с 27 по 31 августа, в школах проходят редварительные с родительские собрания, где педагоги рассказывают об изменениях в период пандемии – несколько входов в школу, рассадка детей в столовой, дезинфекция и прочее. Кстати, в этом учебном году все школы открываются очно, без онлайн уроков.