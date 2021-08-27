В Липецке пенсионер убил жену и пытался свести счеты с жизнью

Кровавая бытовая драма в Липецке произошла ночью 25 августа. По данным следствия, пьяный 69-летний мужчина затеял ссору с 60-летней супругой. Во время конфликта пенсионер напал ан супругу с ножом и нанес несколько ударов в шею. После чего попытался свести счеты с жизнью.

На крики родителей прибежал сын, который в этот момент находился в соседней комнате. Он и вызвал скорую. Обоих увезли в больницу, женщину спасти не успели – она скончалась от потери крови. А супруг выжил.

Дело возбудили по 105 статье УК – убийство. Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, подозреваемому грозит до 15 лет.