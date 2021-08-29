Кто из липчан останется без холодной воды 30 августа

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Сразу по нескольким адресам пройдет ремонт сетей в Липецке 30 августа. А значит, часть горожан останется без воды. Как сообщили в ЛГЭК, рабочие займутся устранением утечки Д-50 мм по адресу: переулок Яблочкина, 15. Из-за чего с 10:00 до 17:00 краны пересохнут у следующих потребителей: ул. Балакирева, 1; частный сектор: ул. Биологическая, ул. Урожайная, ул. Мирная, пер. Яблочкина, ул. Перова, ул. Балакирева.

Также С 10 утра до восьми вечера без воды останутся липчане, проживающие по адресам: ул. Тельмана, 88; частный сектор: ул. Железнодорожная, ул. Гранитная, ул. Щорса, ул. Кротевича, ул. Урицкого, ул. Новокарьерная, ул. Шевченко, ул. Вавилова, проезд Шишкина,.

Специалисты примутся за устранение утечки на водопроводе Д-32 мм по адресу: ул. Володарского, 37. Поэтому с 10:00 до 20:00 ограничения коснутся частного сектора: ул. Депутатская; ул. Володарского; пер. Вишневый; ул. Воровского; ул. Чкалова; ул. Даргомыжского.

Для устранения утечки Д-100 мм по адресу: ул. Юношеская, 25 перекроют с 10 утра до пяти часов вечера частном секторе по Юношеской.

Подвоз воды - по заявкам потребителей.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.