Липчанина-рецидивиста осудят за девять эпизодов грабежа и краж

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее судимого липчанина. Его обвиняют в грабеже и восьми эпизодах мелкого хищения.

Следователи выяснили, что с июня по июль 2021-го мужчина заходил в сетевые магазины Октябрьского округа и крал. В основном продукты, а также кофе и 11 бутылок оливкого масла. Общая сумма ущерба причиненного торговой организации составила свыше 7600 рублей. Похищенное обвиняемый продавал другим людям, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

Сейчас многоэпизодное уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения. Липчанину грозит до четырех лет лишения свободы.