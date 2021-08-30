В лесу под Липецком нашли часть немецкого реактивного снаряда «Ванюша»

Немецкий снаряд нашли в лесу под Липецком Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области в лесу нашли тыльную часть реактивного снаряда «Ванюша». Согласно информации из открытых источников, «Ванюша» – это немецкий тяжелый снаряд «Nebelwerfer». Его советский аналог, мина МТВ, создали в блокадном Ленинграде в мае 1942 года и применяли только на Ленинградском фронте.

Как сообщили в пресс-службе управления ГПСС по Липецкой области, данный экземпляр обнаружили на территории Тербунского района. На место вызвали взрывников аварийно-спасательного отряда, который вывезли опасную находку на полигон в Липецком районе, где и уничтожили.

Спасатели напоминают о правилах поведения при обнаружении любых боеприпасов: ни в коем случае не прикасаться и не вести рядом никаких работ, сразу сообщить по номеру «112».