Под Липецком перевернулась «Лада» с подростками – погибла девушка

ДТП с КамАЗом в Лебедянском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Жуткая авария с несовершеннолетними девочками произошла вечером 27 августа в Задонском районе. Та на трассе Задонск-Алексеевка не справилась с управлением 29-летняя девушка за рулем Лады-2114. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. В этом ДТП погибла 16-летняя пассажирка, еще две 15-летние девочки попали в больницу. По предварительным данным ГИБДД, девушка отвлеклась от управления. Точные причины ДТП установят в ходе расследования.

Той же ночью в Липецке на улице Терешковой 30-летний водитель «Деу Нексия» сбил при перестроение мотоцикл «Ямаха XV». 37-летний водитель мотоцикла и его 23-летняя пассажирка в больнице.

Еще одна серьезная авария произошла 29 августа в Лебедянском районе. На трассе Липецк-Данков 24-летний водитель КамАЗа не пропустил на перекрестке «Ладу-Калину», за рулем которой была 50-летняя женщина. В ДТП пострадала водитель, 45-летняя пассажирка и 6-летний ребенок в «Калине». Все попали в больницу, кроме мальчика, для которого ДТП обошлось без тяжких последствий. Как отметили автоинспекторы, ребенок был пристегнут и находился в детском автокресле.