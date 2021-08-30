Дом с пристройкой сгорели под Липецком из-за неосторожного обращения с огнем

За прошедшие выходные, 28 и 29 августа, на территории Липецкой области произошло 33 пожара. Один из них случился в воскресенье утром в селе Красное Усманского района. Там на улице Корневой загорелся частный дом с пристройкой. Площадь пожара составила 160 м2. С огнем боролись два отделения пожарной охраны, и добровольцы. Выгорели крыша дома и пристройка. К счастью, люди не пострадали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

В самом Липецке в тот же день загорелись электрощиты в многоквартирном 4-этажном доме на улице Зои Космодемьянской. В итоге сгорели два электрощита и внутренняя отделка помещения. Предварительная причина та же – неосторожное обращение с огнем.