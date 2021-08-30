В Липецке и области 1 сентября запретили продавать алкоголь

В День знаний липчане не смогут купить алкоголь. В среду, 1 сентября, в Липецке и области ограничат розничную продажу спиртного, согласно ч.1 ст.5 Закона региона "О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области".

Напомним, что из-за коронавируса изменения внесли в празднование Дня знаний. На торжественную линейку 1 сентября выйдут только первоклашки и выпускники - ученики 11 классов. Мероприятия пройдут только на открытом воздухе. Родителей пустят на линейки, но только в масках и с соблюдением социальной дистанции. Для остальных школьников проведут классные часы в кабинетах.

В этом году все школы начинают работать очно, без онлайн уроков.