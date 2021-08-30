Во вторник более 10 улиц Липецка останутся без воды

Во вторник, 31 августа, в некоторых районах Липецка отключат свет и холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 до 11 утра электроснабжение приостановят жителям улиц Плеханова, 59; Угловая, 26а. А также в садоводческом товариществе "Дружба" - с 9 утра до 5 часов вечера.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Космонавтов, 37, 37/2-5, 37/7, 39/1-5, 41/1, 100, 102, 104, 106, 108; Филипченко, 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 7, 9/1-3, 11, 13, 15, 8/1-4, 10/2; Звездная, 1, 2/2, 2/1, 3/1, 4, 4/1, 4/2, 4а, 4/3, 5а, 8/2, 7, 8, 3/2-5.

На этот же период времени краны пересохнут по улицам Юных Натуралистов, 9, 11, 11а; Елецкая, 54, 65, 63, 10, 10/2, 10а, 8а; Студеновская, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55; Карьерная, 2; 9 Января, 1а. Также воду отключат в частном секторе: улицы Лескова, Павлова, Елецкая, 9 Января, Карьерная.

Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.