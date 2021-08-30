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Общество30 августа 2021 18:31

Липчанин выплатил долг в 627000 рублей после ареста машины

Житель Липецка испугался, что автомобиль уйдет с торгов
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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У приставов Липецка в Правобережном районном отделении находилось исполнительное производство в отношении мужчины. Он должен был заплатить банку 627 тыс. рублей долга. Однако, возвращать сумму он не спешил.

Тогда судебный пристав узнал, что у должника есть автомобиль "Мерседес Бенц" и наложил на него арест. Липчанину сообщили, что машину выставят на торги. Испугавшись за свое имущество, житель областного центра тут же нашел деньги. Долг он погасил в полном объеме.

Чтобы не столкнуться с принудительными мерами, липчан просят своевременно закрывать задолженности. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, проверить, нет ли долга, можно на сервисе "Банк данных исполнительных производств". Там же можно оплатить его в онлайн-режиме.