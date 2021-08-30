Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 30 августа 2021 года: 212 человек за сутки

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 30 августа 2021 года достигло 39 941 человека. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки медики выписали 212 пациентов - лечение завершено.

С начала пандемии в регионе выявили 46 659 случаев COVID-19. За последние сутки диагноз подтвердился у 211 жителей области. В Липецке - у 94. В Грязинском районе - у 32. В Долгоруковском районе заболели 17 человек. В Усманском - 15. В Лебедянском и Добринском - по 12. В Ельце, Краснинском и Елецком районах заразились по 5 местных жителей. В Липецком и Лев-Толстовском районе - по 3. В Данковском, Добровском и Становлянском районах коронавирус выявили у 2 человек. В Задонском и Тербунском районах - по 1 зараженному.

На больничном находятся 5 311 жителей региона. Из них 4 496 пациентов остаются дома, а 815 - госпитализировали. Умерли 1 407 человек, в том числе 8 за сутки.