Заключительный день лета: 31 августа в Липецке до +29 градусов

В последний день лета погода порадует липчан. Во вторник, 31 августа, будет ясно. Ночью около 14 градусов тепла. В светлое время суток столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов. Ветер юго-восточный 6-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт.ст.

В среду, 1 сентября, в областной центр ворвется осень. Ночью еще будет относительно тепло - 18 градусов выше ноля. Днем температура начнет падать вниз. Прогреется лишь до +24 градусов. Синоптики обещают дождь. Ветер западный 10-12 м/с. Атмосферное давление продолжит опускаться и составит 741 мм рт.ст.

Световой день продолжает убывать. Его продолжительность - 13 часов 37 минут.