В выходные в Липецке поймали 4 человек с наркотиками

В минувшие выходные в Левобережном районе Липецка полицейские во время вечернего патрулирования жилого массива задержали мужчину. 33-летнего ранее несудимого подсобного рабочего доставили в участок. В ходе личного досмотра правоохранители нашли в кармане его джинсов 2 свертка. Один был из красной изоленты с веществом внутри, другой - из фольги, обмотанный синей изолентой. Эксперты выяснили, что в свертках были наркотики - 1,63 грамма амфетамина.

А на проспекте Победы задержали ранее судимую за распространение наркотиков 32-летнюю неработающую липчанку. У нее обнаружили сверток, обмотанный в изоленту синего цвета. Внутри - 1,12 грамм синтетического наркотика.

За совершение аналогичных преступлений задержали 38-летнего ранее несудимого грузчика. У него изъяли 0,56 грамм наркотика. А также неработающего ранее несудимого 36-летнего липчанина - 0,49 грамм.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, для подозреваемых избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены дела по ч.1 и ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание - от 3 до 10 лет тюрьмы.