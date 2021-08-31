В Липецке в незаконно установленном киоске продавали алкоголь

В региональное управление потребительского рынка и ценовой политики обратились липчане. Они пожаловались на киоск у остановки "Аглофабрика" в Липецке. По словам жителей, там незаконно продают алкоголь.

Как сообщили в пресс-службе управления, доводы липчан подтвердились. В минувший понедельник, 30 августа, факт продажи спиртного подтвердился. Однако, специалисты не смогли установить, кто владеет этим объектом. Известно лишь, что киоск здесь установили самовольно. В схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Липецка он не числится.

О выявленных фактах представители управления потребрынка сообщили в полицию, чтобы они привлекли неизвестных за незаконную предпринимательскую деятельность. Еще одно обращение направили в администрацию города, чтобы киоск демонтировали.