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Происшествия31 августа 2021 13:02

Под Липецком грузовик вылетел в кювет: водитель погиб

А в Ельце под колеса машин попали дети
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Под Липецком в ДТП погиб водитель грузовика

Под Липецком в ДТП погиб водитель грузовика

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 30 августа, в Липецкой области произошло несколько серьезных аварий. В Ельце на улице Ольшанская 35-летний водитель ГАЗ наехал на 5-летнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, ее госпитализировали. Аналогичное ДТП случилось на улице Рязано-Уральской - 21-летняя девушка за рулем "Лады" сбила 11-летнюю школьницу в зоне пешеходного перехода. Ребенка также положили в больницу.

В Усманском районе на автодороге Липецк-Октябрьское-Усмань 18-летний водитель "Лады" выскочил на встречку и лоб в лоб столкнулся с "Рено ". Пострадал сам парень, а также его пассажиры - 37-летняя женщина и 16-летний подросток. Их доставили в медучреждение.

В Лебедянском районе на автодороге Становое-Троекурово-Лебедянь в кювет вылетел автомобиль ЗИЛ. По предварительным данным, 54-летний водитель превысил скорость и в какой-то момент потерял контроль над машиной. От полученных травм мужчина скончался на месте.