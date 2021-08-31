В Липецкую область завезли грипп

На минувшей неделе, с 23 по 29 августа в Липецкой области 3 705 жителей заболели ОРВИ. Из них 2 завозных случая гриппа. Его выявили у детей 4 и 8 лет, которые вернулись с отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости остается на том же уровне, что и неделей ранее. Среди зараженных 39,5% - лица старше 15 лет. В детских группах показатели не превышают пороговых уровней. Исключение - дети от 0 до 2 лет.

В Липецке выявили 2 290 случаев ОРВИ, а также 1 случай гриппа. Чаще всего липчан атакуют вирусы парагриппа, бокавирусы и риновирусы. Грипп оказался типа А/Н3N2. Жителей региона просят внимательнее относиться к своему здоровью и при симптомах ОРВИ обращаться к врачу.