Липецкие росгвардейцы показали воспитанникам детского центра, как тренируют служебных собак

В преддверии нового учебного года росгвардейцы рассказали и показали работу сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Липецкой области.

На базе ОМОН и СОБР кинолог продемонстрировал общий курс дрессировки служебных собак, а также рассказал ребятам как ухаживать за четвероногими питомцами, и собаки каких пород несут службу в Росгвардии.

Детям провели экскурсию по территории, где спецназовцы проводят занятия по высотно-штурмовой подготовке, отрабатывают элементы штурмового альпинизма, а также показали технику и амуницию сотрудника спецподразделения. Затем ребята посетили зал боевой славы отрядов. Офицеры ОМОН и СОБР рассказали об истории спецподразделений и о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей.

После экскурсии воспитанники подшефного Боринского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству отправились в Управление Росгвардии по Липецкой области.

Ребятам показали фильм о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, а после, дети сыграли в футбол с сотрудниками Росгвардии.

Также на мероприятии присутствовала председатель комитета «Солдатских матерей» Липецка Надежда Глущенко, которая в свою очередь вручила грамоты за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в образование и патриотическое воспитание подрастающего поколения сотрудникам Боринского центра помощи детям.

В завершении гости пообщались за круглым столом.

- Нам бы очень хотелось, чтобы вы выбрали цели для себя и понимали, что есть такая служба - Росгвардия, в которой служить очень почетно и достойно, - сказал в завершении встречи начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Сергей Шишмонин.