Под Липецком ВАЗ лоб в лоб столкнулся с грузовиком: погиб мужчина

В Липецкой области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший вторник, 31 августа, в Липецком районе на автодороге Боринское-Крутогорье сбили пешехода. 48-летний мужчина попал под колеса неустановленного автомобиля - водитель скрылся с места ДТП. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадавший скончался на месте. Уехавшему грозит уголовная ответственность.

В Лебедянском районе на трассе Липецк-Данков ВАЗ, по предварительным данным, выехал на встречку. Там он столкнулся с грузовиком "Мерседес Бенц". 37-летний водитель легковушки погиб.

В Задонском районе на дороге Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов 45-летний мотоциклист врезался в металлическое барьерное ограждение. Шел дождь и мужчина, видимо, слишком сильно разогнался и потерял контроль над управлением. От полученных травм несчастный скончался.