Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 2 сентября 2021 года достигло 47283 человек

Липчане борются с коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось до 47 283 человек. По данным регионального оперштаба, за сутки COVID-19 выявили у 204 жителей региона. Наибольшее число заболевших в Липецке - 88. В Грязинском районе - 33. В Липецком - 28. В Тербунском районе диагноз подтвердился у 14 человек. В Задонском - у 12. В Добринском - у 11. В Ельце 8 новых случаев. В Елецком районе - 4. В Добровском - 3. В Данковском районе 2 зараженных. В Воловском - 1.

Всего выздоровели 40 745 жителей области. Причем 186 пациентов медики выписали за минувшие сутки - они завершили лечение. На больничном находятся 5 106 человек. У 4 556 липчан коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Больных с осложнениями забирают в больницу - госпитализировали 550 пациентов. Не удалось спасти 1 432 человек, в том числе 8 за последние сутки.