Монтаж или реальность: в Липецке у ТРЦ "Ривьера" 3 сентября перевернули календарь

В Липецке 3 сентября перевернули календарь Фото: принтскрин видео.

Уже несколько лет подряд россияне ждут день, когда они перевернут календарь и настанет 3 сентября. Перевернули. Настало. Соцсети завалены фотографиями Михаила Шуфутинского, а про то, что горят костры рябин, слышно со всех сторон.

Липчане же не стали копировать стандартные шутки, а пошли еще дальше. В соцсетях Липецка появился необычный ролик. В кадре - огромная конструкция, стоящая перед ТРЦ "Ривьера". Часть ее крутится и на экране появляется цифра 3. Ниже подписано - "сентябрь", "пятница". Музыкальное сопровождение - "Я календарь переверну. И снова третье сентября..".

Интернет-пользователи оценили видео. Многие спрашивали, на самом ли деле у "Ривьеры" появилось такое строение, или это монтаж. Собственно, кто уже перевернул календарь, у тех подобных вопросов не возникает.