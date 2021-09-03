В субботу 5 улиц Липецка останутся без холодной воды

В субботу, 4 сентября, некоторые липчане останутся без воды. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", в Липецке проведут ремонтные работы на сетях водоснабжения.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Космонавтов, 14, 14/2, 16/1, 16а, 20а, 20/2, 20/3; Гагарина, 67/1; Депутатская, 51а, 52-57, 52а, 53а, 54, 55а, 55б, 61, 61а, 63, 65, 78, 80; Киевская, 34, 36, 41; Индустриальная, 1-4, 3а.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Напомним, что воду подвезут по заявкам жителей. Оставить сообщение или узнать более подробную информацию об отключениях можно по телефонам 175 и 236-175. Кстати, после включения вода может быть мутной какое-то время.