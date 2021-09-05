МЧС предупреждает: в ночь на понедельник в Липецке и области заморозки

В Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление - заморозки на почве. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ночь с 5 на 6 сентября, а также утром в понедельник возможно до 2 градусов мороза.

Днем в Липецке прогреется до +13 градусов. Во второй половине дня переменная облачность и небольшой дождь. К вечеру он усилится. Ветер северо-западный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт.ст.

Во вторник, 7 сентября, практически то же самое. В темное время суток в городе около 6 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки +15 градусов. Синоптики обещают без осадков. Атмосферное давление без существенных изменений - 757 мм рт.ст. Ветер западный 8-11 м/с.