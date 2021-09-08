В Липецке судили сотрудницу полиции, которая освободила вора от уголовной ответственности

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор дознавателю отдела полиции №5. 36-летнюю женщину признали виновной в совершении двух преступлений: ч.2 ст.303 УК РФ - фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание и ст.300 УК РФ - незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении преступления, лицом, производящим дознание.

Как установил суд, 26 января 2020 года дознаватель приняла дело о хищении сотового телефона. Она должна была провести ряд следственных действий. Однако, вместо этого 20 марта пришла к подозреваемому в колонию, где он отбывал наказание, и подписала у него незаполненный протокол допроса. Она указала в документе, что мужчина ничего не крал. В этот же день липчанка вынесла постановление о прекращении уголовного дела. По мнению суда, дознаватель пошла на это, чтобы не брать на себя лишнюю работу. Но от этого пострадал потерпевший. Кто ему будет возмещать вред?

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в апреле 2020 того же года постановление о прекращении уголовного дела отменили. Его направили в региональный СКР для дальнейшего расследования. В августе 2020 года мужчину привлекли к ответственности за кражу. Вкупе с предыдущим приговором его осудили к 1 году и 9 месяцам лишения свободы.

Дознавателю суд назначил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ее также на 2 года лишили права занимать должности в органах власти, государственных и муниципальных учреждениях, местного самоуправления. Звание "капитан полиции" отобрали. Приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать.