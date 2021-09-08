В Липецке мужчина несколько часов провел на выступе стены: "человека паука" забрали в полицию

В Липецке появился "человек паук" Фото: принтскрин видео.

Интересный мужчина попал в объектив камеры в эту среду, 8 сентября, в Липецке. Жильцы домов по улице Стаханова уже дали ему прозвище "человек паук".

Липчане заметили мужчину, сидящего на выступе с внешней стороны дома на уровне 3 этажа. Сначала он долгое время вглядывался в оконный проем общего балкона. Затем просто лег на отвес. Неизвестный выглядел довольно невозмутимо, будто так и должно быть. Собственно, мужчина мог перелезть обратно, но почему-то не сделал этого. По словам очевидцев, он провел на выступе несколько часов, пока его не забрали сотрудники полиции.

- Сигнал о произошедшем поступил от прохожих, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России по Липецкой области. - Полицейские приехали по указанному адресу, помогли мужчине спуститься, а затем забрали в участок, чтобы прояснить ситуацию. В настоящее время с ним работают участковые уполномоченные, уточняют обстоятельства произошедшего.