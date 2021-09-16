В районе железнодорожного вокзала Липецка отключились светофоры

Светофор у вокзала починят к вечеру Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке на перекрестке с пешеходными переходами в районе железнодорожного вокзала отключились светофоры. Как пояснили в пресс-службе мэрии, там ремонтирует электросети сторонняя организация, поэтому светофоры обесточили.

Восстановить регулировку дорожного движения на пересечении улиц Гагарина и Терешковой должны к 17.00. А до того водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на том участке дорог. Ремонтники приносят извинения за временные неудобства.

Отметим, что по правилам, если светофор не работает, перекресток становится нерегулируемый – его нужно проезжать, ориентируясь по знакам, разметке и другим ПДД, которые касаются нерегулируемых перекрестков. Пешеходам на «зебре» нужно уступать.