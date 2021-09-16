В Липецке водитель «Тойоты» сбил насмерть пенсионера вне «зебры»

Приора влетела в столб на Московской Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Смертельная авария с участием пешехода в Липецке произошла в минувшую среду, 15 сентября, на улице Депутатская. 30-летний водитель «Тойоты Камри» вне зоны пешеходного перехода сбил 88-летнего пенсионера. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, пешеход скончался в больнице.

Пешеходам напоминают, что проезжую часть нужно переходить только в обозначенных для этого местах и убедившись в безопасности. В темное время суток надо использовать светоотражающие элементы.

В тот же вечер, в 21.50, на улице Московской влетел в столб 29-летний мужчина на «Ладе Приоре». Пострадал сам водитель и его 25-летняя пассажирка.

А в Грязях вечером сбили школьницу. 14-летняя девочка переходила дорогу по «зебре» на Советской улице, когда ее сбил 67-летний водитель ВАЗ- 217230. Школьницу увезли в больницу.

Всего за сутки на дорогах области в трех авариях пострадали три человека и один погиб.