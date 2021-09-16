Пожар в здании мясокомбината тушили всю ночь Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецке больше 12 часов горит заброшенное здание мясокомбината. Серьезный пожар начался минувшим вечером, 15 сентября, на улице Титова, где загорелось строение № 202а. В пресс-службе МЧС региона уточнили, что сообщение о пожаре площадью 9600 квадратных метров поступило в 20.36 вечера.

Пожар в здании под контролем Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На место сразу выехали несколько отделений пожарных. В ходе разведки выяснилось, что огонь горит на площади 300 кв. метров. Его пытаются потушить со вчерашнего вечера. В ведомстве отметили, что ситуация усложняется тлением конструкций без видимого горения.

Тем не менее по состоянию на утро 16 сентября пожар находится под контролем. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Никто не погиб и не пострадал. Известно, что здание давно не эксплуатируется. Сейчас на месте работают эксперты, которые выясняют причину пожара.