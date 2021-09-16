Открывшийся в Липецке новый IT-центр посетил Игорь Артамонов

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня с рабочим визитом посетил IT-центр, который открылся в Липецке. Он объединит службы, работающие с обращениями граждан. В одном здании разместятся ЦУР, Единая диспетчерская служба и областной информационно-технический центр. В перспективе такое объединение профильных организаций позволит сделать работу с обращениями более эффективной и оперативной.

Первым в новое помещение переехал Центр управления регионом. Игорь Артамонов вместе с заместителем председателя правления «Сбербанка» Станиславом Кузнецовым познакомились с работой ЦУР. В рамках визита обсудили важность обратной связи с жителями в интернете.

«Липецкая область уже имеет признание как один из лучших регионов по цифровой зрелости, – отметил Игорь Артамонов. – Сегодня мы показали свои возможности коллегам из Сбербанка. Это и Центр управления регионом, и Единая диспетчерская служба – организации, которые успешно справляются с поставленными задачами, выводя работу с населением на качественно новый уровень».

Специалисты ЦУР работают с системой мониторинга «Инцидент Менеджмент» и сервисом «Госуслуги. Решаем вместе», проводят аналитические и социологические исследования. Отдельное направление – выявление и отработка фейков в медиапространстве совместно с органами власти.

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«Основное направление Центра управления регионом – работа с сообщениями граждан в интернете и через платформу «Госуслуги. Решаем вместе», – рассказала руководитель ЦУР Липецкой области Евгения Гузова. – Решение возникающих проблем и ответы на запросы жителей Липецкой области – наша ключевая задача. Мы фиксируем все сообщения, переадресовываем их профильным ведомствам с целью оперативного и качественного решения. Работа проходит в тесном взаимодействии с органами власти».

За восемь месяцев текущего года по всем каналам связи поступило более 50 тысяч сообщений от жителей Липецкой области. На данный момент к платформе «Госуслуги. Решаем вместе» подключено 955 учреждений и органов власти всех уровней в регионе. Среднее время ответа на сообщение в социальных сетях – 4 часа.

Стоит отметить, что ЦУР не работает в режиме офиса, куда можно прийти лично, в него нельзя позвонить и оставить голосовое сообщение – в этом нет необходимости. Жителю области достаточно написать комментарий с описанием проблемы в городском паблике или на своей странице – система автоматически зафиксирует сообщение.

В рамках визита в ЦУР представителям Сбера были представлены презентации Липецка и региона в целом. Затем состоялось подписание соглашения между администрацией областного центра и компанией «Современные технологии» о реализации проекта по управлению инфраструктурой Липецка. В пилот вошли две школы – №26 и №27, а также Дворец спорта «Звёздный» и плавательный бассейн «Лидер».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области