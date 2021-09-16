Отопление в Липецке включат с 20 сентября

После прогноза синоптиков о резком похолодании, мэр Липецка Евгения Уваркина подписала постановление о начале отопительного сезона в Липецке. Отметим, что в ближайшие дни средняя температура воздуха в Липецке опустится ниже отметки в +8 градусов.

Согласно постановлению, тепло в больницы, школы, садики и другие соцучреждения начинают подавать уже в этот четверг, 16 сентября, по заявке руководителей. Ресурсоснабжающие организации готовы.

Отопление в многоквартирных домах в Липецке начнут включать с понедельника, 20 сентября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, подавать тепло в квартиры Липецка будут в течение пяти дней по графику. График подачи отопления в квартирах Липецка можно найти на сайте мэрии.