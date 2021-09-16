Пьющую многодетную мать под Липецком накажут за жестокое воспитание сына

В Липецкой области расследовали дело о жестоком обращении с ребенком, которое имело место в Добринском районе. Видео с плачущим 5-летним ребенком появилось в соцсетях в июне этого года. На записи малыша оскорбляет и ругает матом взрослая женщина. Также было еще одно видео, сделанное ранее, где ребенок с ссадинами на лице говорил, что его укусили.

Автор обеих записей сообщил, что 50-летняя мать мальчика сильно пьет и регулярно избивает ребенка, причем у женщины есть еще четверо детей. После публикации в СМИ, следственный комитет региона начал проверку.

В ходе проверки выяснилось, что женщина действительно не раз привлекалась по административным статьям за ненадлежащее воспитание сына, при этом продолжала жестоко обращаться, что тоже засняли на камеру. Помимо того, что пьяная мать била и оскорбляла маленького сынишку, следствие выяснило, что ребенка выставляли из дома одного вечером.

Дело возбудили по 156 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, обвиняемая во всем созналась и раскаялась, дело передают в суд. Многодетной матери грозит до трех лет лишения свободы.

Отметим, что за ходом расследования следил Председатель СК России Александр Бастрыкин. Следователи выяснили, что неблагополучная семья состояла на учете, поэтому обязали органы профилактики наказать тех, кто не уследил за тем, как обращаются с ребенком в неблагополучной семье.