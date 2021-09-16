В Липецке второй день ищут пропавшую 16-летнюю девушку

Пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке пропала 16-летняя девушка. Кочеткову Викторию второй день ищут родственники, полиция и волонтеры. Как сообщает организация «Поиск пропавших детей», девочка вышла из дома по улице Петра Смородина во вторник утром, 14 сентября в 9 утра, с тех пор родные ее не видели.

Приметы девочки: на вид 16 лет, рост 155 – 160 см., худощавого телосложения, волосы светлые до плеч, глаза голубые.

Была одета: в черную куртку, светлые штаны и черно-белые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Викторию после исчезновения, знает о месте ее нахождения или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru