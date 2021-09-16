За сутки коронавирусом в Липецкой области заболели больше 200 человек

В Липецкой области продолжают регистрировать высокий уровень заболеваемости COVID-19. По данным оперативного штаба за прошедшие сутки, 15 сентября, коронавирусом в Липецкой области заболели 203 человека, 7 пациентов – умерли.

Картина заболеваемости COVID-19 по районам области за сутки следующая: Липецк – 114 человек, Грязинский район – 28, Липецкий район – 18, Усманский – 12, Добринский – 8, Данковский – 7, в Задонском и Лев-Толстовском – по 4 человека, Воловский – 3, в Добровском и Хлевенском – по 2, Чаплыгинский – 1.

За это же время выздоровели 256 человек. На сегодняшний день, 16 сентября, в больницах с коронавирусом лежат 546 человек, 4162 пациента лечатся дома. Всего с начала пандемии COVID-19 в Липецкой области заразились 50 023 человека, 43760 – выздоровели и 1543 человек умерли.