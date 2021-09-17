В ДТП с тремя автомобилями под Липецком пострадали два водителя

В ДТП с тремя машинами пострадали два водителя Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с тремя автомобилями случилось в Липецком районе вечером 16 сентября. На трассе Липецк – Данков 41-летний водитель «ВАЗ 21124» влетел в «Хендай Акцент», а после ударил «Пежо 406». В результате аварии в больницу попали водитель ВАЗа и 50-летний мужчина на «Хендае».

По данным ГИБДД региона, за минувший сутки, 16 сентября, на дорогах Липецкой области в шести ДТП пострадали семь человек. Не обошлось без аварий с участием пешеходов. Так в Грязах на улице Калинина 78-летний водитель «Лады 111930» сбил 39-летнего мужчину. Пешехода увезли в больницу. По оценке автоинспекторов, водитель нарушил скоростной режим.

Еще одного человека сбили в Лебедянском районе – 49-летняя женщина на «ВАЗ-217130» сдавала назад и не заметила 75-летнюю пенсионерку. Все обошлось без тяжелых травм.

Кроме этого в Тербунском районе на трассе Никольское – Михайловка – Казинка не справилась с управлением 20-летняя девушка на «Ладе-Калине». Машина съехала с дороги и перевернулась. Девушка в больнице.

Похожее ДТП случилось в том же районе на трассе Хлевное – Тербуны, где также превысил скорость и потерял управление 25-летний водитель «Нивы-Шевроле». Внедорожник вылетел в кювет и опрокинулся, парня увезли в больницу.