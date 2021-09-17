Не поделили «боярышник»: в Липецке сын забил отца тростью за выпитую настойку

Печальная бытовая драма на почве употребления сомнительной жидкости развернулась в Липецке летом этого года. Все случилось в июле, в одной из квартир на улице Неделина, где 77-летний пенсионер выпивал вместе с 33-летним сыном.

Родственники распивали спиртовую настойку из фанфурика, которая в принципе для этого не предназначена. Согласно материалам дела, сын набросился на отца за то, что тот выпил слишком много настойки. Бил кулаками, и даже тростью для ходьбы, а затем добил ногами на полу.

После жестокого избиения мужчина уложил пенсионера в кровать и пошел допивать оставшееся. Только на следующий день сын протрезвел и понял, что отец не подает признаки жизни и вызвал «скорую». Но медикам оставалось только констатировать смерть. Позже на теле насчитали 24 следа от удара, причина смерти – тупая травма грудной клетки.

Дело возбудили по 111 статье УК – причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант во всем сознался, дело направили в суд. Мужчине грозит 15 лет.