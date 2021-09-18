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Происшествия18 сентября 2021 22:37

Пьяного виновника ДТП в Липецке нашли по отпечатку номера на разбитой машине

Неадекватный вояж начался на проспекте Победы и закончился на Первомайской
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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В Липецке необычная улика помогла быстро вычислить скрывшегося с места ДТП пьяного водителя. Невменяемую езду на дороге устроил водитель «Лады Весты» 15 сентября в районе дома № 63а по проспекту Победы.

«Заправившись» изрядным количеством этила, мужчина сел за руль и ожидаемо потерялся в пространстве. Нетрезвый водитель ударил «Волгу» и «Фольксваген», и, как ни в чем не бывало, поехал дальше, угрожая безопасности других участников движения.

Пьяного виновника ДТП поймали по отпечатку номера на разбитой машине
Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, водитель мог скрыться и безнаказанным, если бы номерной знак его машины не отпечатался на заднем бампере разбитой «Волги».

Номер заметили аварийные комиссары, поэтому через час неадекватного вояжа мужчину остановили автоинспекторы на улице Первомайской. Составили три административных протокола за пьяную езду, оставление места ДТП и выезд на встречную. Состояние алкогольного опьянения подтвердила экспертиза.