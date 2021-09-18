Пьяного виновника ДТП в Липецке нашли по отпечатку номера на разбитой машине

В Липецке необычная улика помогла быстро вычислить скрывшегося с места ДТП пьяного водителя. Невменяемую езду на дороге устроил водитель «Лады Весты» 15 сентября в районе дома № 63а по проспекту Победы.

«Заправившись» изрядным количеством этила, мужчина сел за руль и ожидаемо потерялся в пространстве. Нетрезвый водитель ударил «Волгу» и «Фольксваген», и, как ни в чем не бывало, поехал дальше, угрожая безопасности других участников движения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, водитель мог скрыться и безнаказанным, если бы номерной знак его машины не отпечатался на заднем бампере разбитой «Волги».

Номер заметили аварийные комиссары, поэтому через час неадекватного вояжа мужчину остановили автоинспекторы на улице Первомайской. Составили три административных протокола за пьяную езду, оставление места ДТП и выезд на встречную. Состояние алкогольного опьянения подтвердила экспертиза.