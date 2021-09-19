Под Липецком задержали сбытчика поддельных купюр

16 сентября в дежурную часть Ельца поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что нашла купюры, имеющей внешние признаки подделки. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, провели осмотр и опросили свидетеля. Заявительница, которая работает продавцом в киоске, рассказала, что покупатель подошел к кассе и попросил пачку сигарет. Взамен отдал женщине купюру достоинством 2 000 рублей. Продавец осмотрела ее и не заметила ничего подозрительного, отдала сдачу мужчине. Однако тот утверждал, что женщина неправильно посчитала и должна выдать ему еще тысячу. Ельчанка предложила вызвать полицию.

Покупатель забрал деньги и сигареты, а затем вышел из торгового помещения. После чего женщина повторно осмотрела купюру, отметила, что водяные знаки плохо проявляются, и на ощупь банкнота отличается от других. Продавец запомнила внешность и одежду покупателя и обратилась в МВД. Полицейские в тот же день на автостанции города задержали мужчину, который подходил под описание. Во время досмотра у него нашли несколько таких купюр.

В отношении 27-летнего уроженца ближнего зарубежья возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.