Парень и девушка погибли в жутком ДТП с внедорожником под Липецком

Водитель и пассажирка погибли на месте Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Жуткая авария произошла в минувшее воскресенье, 19 сентября, в на улице Свободная села Новоуглянка Усманского района Липецкой области. По данным автоинспекторов, 22-летний водитель «Шевроле Авео» не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и влетела в «Фольксваген Тигуан». Водитель и 18-летняя пассажирка «Шевроле» скончались на месте. 63-летний водитель «Фольксвагена» обращался в больницу, где назначили амбулаторное лечение.

Еще одна смертельная авария произошла в пятницу в Задонском районе на трассе Орел – Тамбов, где влетел вылетел с дороги 45-летний водитель мотоцикла «БМВ». Мотоциклист погиб.

Всего за трое суток, с 17 по 19 сентября, на дорогах Липецкой области зарегистрировали 12 ДТП, в которых пострадали 13 человек и трое погибли.