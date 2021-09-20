Подкармливающую бомжей пенсионерку в Липецке едва не зарезали за 200 рублей

В Липецке поплатилась за свою доброту сердобольная 85-летняя женщина. По данным полиции, пенсионерка порой помогает бездомным, которых подкармливает, а порой пускает в квартиру переночевать.

«Благодарность» асоциальных элементов не заставила себя долго ждать. Инцидент произошел в воскресенье, 19 сентября, в доме на улице Индустриальной, где бабушка приютила очередного незнакомца. Нуждающимся оказался 50-летний судимый безработный из Белгородской области.

Рецидивист наставил на бабушку нож, чтобы отнять 200 рублей. Негодяя оперативно задержали по «горячим следам» сотрудники ППС. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, дело возбудили по 162 статье УК – разбой. Маргиналу грозит до 8 лет колонии.