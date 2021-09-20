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Происшествия20 сентября 2021 12:59

Поваленные ветром деревья в Липецке повредили пять машин и провода

Спасатели просят не оставлять автомобили под деревьями во время порывов ветра
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Деревья повредили пять машин

Деревья повредили пять машин

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Дождь в Липецке длился в течение суток 19 сентября и сопровождался сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду. Последствия непогоды пришлось устранять спасателям и коммунальным службам.

По данным городского управления по делам ГО и ЧС, упавшие деревья повредили припаркованные машины на двух адресах. Три машины пострадали у дома 11/2 на улице Титовва днем и два автомобиля – по адресу Меркулова, 51 «а».

Спасатели убирали деревья с дороги

Спасатели убирали деревья с дороги

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Также спасатели дважды выезжали на сообщения об упавших ветках. На улице Космонавтов дерево перегородило дорогу, на Вермишева – нависло над проводами. Во втором случае место огородили и теперь работают энергетики.

Спасатели просят не игнорировать предупреждения о сильных порывах ветра и соблюдать меры безопасности: не оставлять машины под деревьями и проводами, не выходить на улицу без необходимости. В случае ЧП сразу звонить на телефон спасения «112».