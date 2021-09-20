Работница банка под Липецком обманула иностранцев на миллион рублей

В Липецкой области под статью об особо крупном мошенничестве попала 50-летняя женщина, которая занимала руководящую должность в банке в Добринском районе. В целом дама руководила недолго, с апреля по ноябрь 2017 года, но за это время успела обмануть людей на крупную сумму.

Согласно материалам дела, клиенты банка, доверили женщине деньги, чтобы та внесла их на счет под выгодные проценты. После чего люди уехали жить в одно из государств дальнего зарубежья, надеясь, что в России их деньги набирают проценты под надежной защитой банка.

Спустя 4 года вкладчики вернулись в Россию и обнаружили, что нет ни процентов, ни их собственных денег – счета пусты. Оказалось что всю сумму сняла руководитель, которая проводила операции по счетам клиентов без их ведома. Всего женщина забрала у двоих клиентов 1 120 577 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, дело возбудили по части 4 статьи 159 УК – максимальный срок до 10 лет лишения свободы.