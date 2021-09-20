Около 30 улиц Липецка останутся без питьевой воды во вторник

ЛКЭК предупреждает об отключении питьевой воды в Липецке 21 сентября. Воды не будет из-за ремонтных работы на сетях с 10 утра до 20.00 по адресам: улица Водопьянова, с 12 по 18 дом, Студенческий городок, дома с 11а по 14, проезд Строителей, с 4 по 18 дом.

На тот же период воду отключат на улицах и переулках частного сектора: Зеленая, Ватутина, переулок Театральный, 2-ой Театральный, Парковый, Лесной, 2-ой Лесной, Садовый, 2-ой Садовый, Моторный, Линейный, улица Краснодонская, Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Партизанская, Новоселов, Ковалевской, Спартака, Цимлянская, Целинная, Социалистическая и Сосновый переулок.

Также воды не будет на улице Арсеньева, 38 и в частных домах: Пожарского, Семена-Тян-Шанского, Бабушкина, переулок Чугунный, улица Богатырская, Пирогова, Былинная, Брестская, Руднева, Рахманинова, Хабарова, Ростовский, Бардина, Коперника, Ракетный, Кочеткова, Теплый, Болотникова, Войнич, Щепкина, Ермакова, Д. Бедного, Водная, Полтавский, Третьякова, Курчатова, Курчатова, Булавина, Свободный, Речной, Кулибина, Лунный, Рассветная, Сокольская, Баженова, Баумана, Васнецова, Арсеньева.

Воду на указанных улицах будут подвозить по заявкам потребителей с отключенных адресов.

ЛГЭК приносит извинения за неудобства, а также предупреждает, что после включения вода может течь мутная. Узнать более подробно об отключении и оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 175, 236-175.