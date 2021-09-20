Рекордное количество наблюдателей: избирком подвел итоги выборов в Липецкой области

Предварительные итоги выборов озвучил липецкий избирком Фото: Лия МУРАДЬЯН

Региональный Избирком озвучил предварительные итоги трех дней голосования на выборах в Госдуму и Совет депутатов Липецкой области. Как сообщил председатель избирательной комиссии Юрий Алтухов, явка на выборы в Липецкой области составила 52.46%.

Всего с 17 по 19 сентября в районах и городах области работали 893 участковые комиссии. За выборами следили 5300 наблюдателей, что по оценке председателя избиркома в Липецкой области никогда не было.

По предварительным данным результаты выборов в Государственную думу на территории Липецкой области следующие: «Единая Россия» – 48,38% голосов, КПРФ – 21,3%, ЛДПР – 7,78%, «Справедливая Россия» – 6%. «Новые люди» – 4, 82%. По одномандатным округам лидировали депутаты от «Единой России» Михаил Тарасенко – 48,5% и Николай Борцов – 47,82%

Предварительные результаты по выборам областной Совет депутатов следующие:

«Единая Россия» - 46,48%, КПРФ – 19,64%, ЛДПР – 8,25%, «Справедливая Россия» – 6,43%, «Новые люди» – 5,09%. «Партия пенсионеров за социальную справедливость» – 5,22% голосов.

На данный момент обработали 99% протоколов. Окончательные итоги голосования в Липецкой области подведут во вторник, 21 сентября.