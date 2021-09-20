В Липецке начали подавать отопление в квартиры – процесс продлится до пятницы

В этот понедельник, 20 сентября, в многоквартирные дома Липецка начали подавать тепло. Напомним, постановление о начале отопительного сезона подписали на прошлой неделе, тогда же начали подключать бюджетные учреждения.

По данным департамента ЖКХ, к подаче тепла готовы все дома в городе, все успели отремонтировать. Всего отремонтировали 92 000 м2 кровли, более 40 километров труб в домах, 32 000 метров межпанельных швов и промыли системы отопления. Отопление будут включать по графику в течение пяти дней — до 24 сентября. Это около 650 многоквартирных домов. Далее в течение месяца будут регулировать системы и налаживать гидравлический режим, то ест температура будет меняться.

В мэрии напоминают, что в день пуска отопления и еще несколько дней после нужно внимательной осматривать трубы на предмет протечек. В случае порыва нужно сразу звонить в диспетчерскую службу: 8 (800) 450-48-48 или в свою управляющую компанию. Еще номера на случай порыва труб отопления в Липецке: «Квадра» – 30-66-66; АО «ЛГЭК» – 23-61-75. Если проблему не устранят за сутки, обращаться в Госжилинспекцию – 22-13-16 или департамент ЖКХ 22-95-27.