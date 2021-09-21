Конфликтом с избиением студентки в Липецке занялся следственный комитет

В избиении студентки разбирается следственный комитет Фото: принтскрин видео.

К инциденту с избиением и издевательствами над студенткой липецкого техникума общественного питания подключился следственный комитет. Запись появилась этим утром, 21 сентября, в подписи указано, что сам конфликт произошел 20 сентября. На видео несколько студенток бьют и травят однокурсницу. Все происходит на глазах у толпы других студентов – никто из них не заступается.

С самого утра в колледже работает полиция и руководство областного управления образования. По словам знакомых с ситуацией липчан, жертва издевательств является инвалидом и подвергается травле систематически.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, по публикациям в СМИ и социальных сетях проводится проверка.

– «Из сообщения известно, что агрессия проявляется на протяжении длительного времени, в связи с чем в ходе доследственной проверки будут проверены все доводы, в том числе о действии (бездействии) должностных лиц, ответственных за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса», – сообщает следственный комитет региона.