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Общество21 сентября 2021 13:30

Первый вице-мэр Липецка станет заместителем губернатора

Константин Востриков займет пост вице-губернатора 30 сентября
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Константин Востриков займет пост вице-губернатора

Константин Востриков займет пост вице-губернатора

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В администрациях города Липецка и области кадровые перестановки. Пост первого вице-мэра покидает Константин Востриков. Как сообщили в пресс-службе мэрии, его назначили заместителем губернатора. В новую должность Константин Востриков вступит с 30 сентября.

Бывший директор Фонда капитального ремонта стал вице-мэром и курировал работу ЖКХ Липецка с марта 2020 года. Также Востриков координировал работу департаментов градостроительства и архитектуры, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и отдела охраны окружающей среды и департамента территориальных округов.

За это время в Липецке существенно преобразились общественные пространства, увеличились объемы ремонта дорог и строительства соцучреждений. По итогам 2020 года Липецк занял 13 место в России и 4 в ЦФО по качеству городской среды.