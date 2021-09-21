Первый вице-мэр Липецка станет заместителем губернатора

Константин Востриков займет пост вице-губернатора Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В администрациях города Липецка и области кадровые перестановки. Пост первого вице-мэра покидает Константин Востриков. Как сообщили в пресс-службе мэрии, его назначили заместителем губернатора. В новую должность Константин Востриков вступит с 30 сентября.

Бывший директор Фонда капитального ремонта стал вице-мэром и курировал работу ЖКХ Липецка с марта 2020 года. Также Востриков координировал работу департаментов градостроительства и архитектуры, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и отдела охраны окружающей среды и департамента территориальных округов.

За это время в Липецке существенно преобразились общественные пространства, увеличились объемы ремонта дорог и строительства соцучреждений. По итогам 2020 года Липецк занял 13 место в России и 4 в ЦФО по качеству городской среды.